جدول مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، حيث نتابع انطلاق الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب قطر أمام تونس، سوريا مع فلسطين.

وتستمر مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب برايتون مع وست هام وفولهام مع كريستال بالاس وفي الدوري الإسباني يلعب فالنسيا امام إشبيلية، ومواجهة قوية لريال مدريد أمام سيلتا فيجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".. وكذلك الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي من خلال تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 "07-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق قطر - تونس 20:00 السعودية وقطر، 18:00 تونس beIN SPORTS HD أحمد البلوشي الكأس - - عمان الرياضية - الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 رؤوف خليف stc tv الكويت الرياضية جعفر الصليح شاشا علي دراج سوريا - فلسطين 20:00 السعودية وسوريا، 19:00 فلسطين beIN Xtra 1 حفيظ دراجي الكأس - - الشارقة الرياضية محمد الهنائي دبي الرياضية 1 راشد عبد الرحمن stc tv الكويت الرياضية فهد العتيبي عمان الرياضية - شاشا هاني الشهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - وست هام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد عبده فولهام - كريستال بالاس 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - جيرونا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عبدالله الغامدي فالنسيا - إشبيلية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD جواد بدة إسبانيول - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد فؤاد ريال مدريد - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريمونيزي - ليتشي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv - STARZPLAY كالياري - روما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv فيصل الهندي STARZPLAY لاتسيو - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv حازم عبد السلام STARZPLAY نابولي - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عبدالله السعدي STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد فهد عريشي MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيس - أنجيه 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي أوكسير - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD مصطفى العلوان لوهافر - باريس إف سي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD نوفل باشي لوريان - ليون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حسن العيدروس

كأس الخليج تحت 23 عامًا - دور المجموعات