أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، حيث نتابع انطلاق الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب قطر أمام تونس، سوريا مع فلسطين.

وتستمر مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب برايتون مع وست هام وفولهام مع كريستال بالاس وفي الدوري الإسباني يلعب فالنسيا امام إشبيلية، ومواجهة قوية لريال مدريد أمام سيلتا فيجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".. وكذلك الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي من خلال تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 "07-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
قطر - تونس20:00 السعودية وقطر، 18:00 تونسbeIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس-
-
عمان الرياضية-
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشاعلي دراج
سوريا - فلسطين20:00 السعودية وسوريا، 19:00 فلسطينbeIN Xtra 1حفيظ دراجي
الكأس-
-
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
stc tv
الكويت الرياضيةفهد العتيبي
عمان الرياضية-
شاشاهاني الشهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - وست هام17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد عبده
فولهام - كريستال بالاس19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - جيرونا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعبدالله الغامدي
فالنسيا - إشبيلية 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDجواد بدة
إسبانيول - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد فؤاد
ريال مدريد - سيلتا فيجو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريمونيزي - ليتشي 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv-
STARZPLAY
كالياري - روما 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvفيصل الهندي
STARZPLAY
لاتسيو - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvحازم عبد السلام
STARZPLAY
نابولي - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هامبورج - فيردر بريمن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
 
بوروسيا دورتموند - هوفنهايم19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيس - أنجيه 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي
أوكسير - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمصطفى العلوان
لوهافر - باريس إف سي 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDنوفل باشي
لوريان - ليون22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحسن العيدروس

كأس الخليج تحت 23 عامًا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اليمن - الإمارات14:45 السعودية واليمن، 15:45 الإماراتالكويت الرياضيةعلي الشمري
عمان - العراق15:00 السعودية والعراق، 16:00 الإمارات وعمانالكويت الرياضيةطارق الملا

