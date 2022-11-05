جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Chelsea vs. ArsenalGoal
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتازمباريات ودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

قمم كروية على أعلى مستوى في الدوريات الأوروبية، يوم جديد من متعة كرة القدم في المستوى العالي بأوروبا، كما تعود عجلة مباريات الدوريات العربية.

في إنجلترا قمتان على أعلى مستوى، الأولى تجمع تشيلسي وآرسنال في ديربي لندني مثير، وتختتم مباريات اليوم بمباراة قوية بين توتنهام وليفربول وسط سعي الأخير لتدارك خيباته المحلية.

في إسبانيا، يعتزم أتلتيكو مدريد حسم المباراة بسهولة ضد إسبانيول، إضافة إلى ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي إيطاليا قمة من أعلى طراز بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ويخوض باريس سان جيرمان مباراته ضد لوريان في غياب نجمه الأبرز ليونيل ميسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 "06-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلسي - آرسنال14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ساوثامبتون - نيوكاسل16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
وست هام - كريستال بالاس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا - مانشستر يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - إسبانيول15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - فالنسيا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - ريال مايوركا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - تورينو13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
مونزا - هيلاس فيرونا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 2
سامبدوريا - فيورنتينا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
روما - لاتسيو19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - إنتر ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوريان - باريس سان جيرمان14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
مارسيليا - ليون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري المغربي – الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - الاتحاد الرياضي التوركي19:00 مصر، 20:00 السعوديةArryadia SD/HD

مباريات ودية

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - أيسلندا20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهد VIP

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