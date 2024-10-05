تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 حيث تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 "06-10-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - مانشستر يونايتد 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري تشيلسي - نوتنجهام فورست 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي محمد علي برايتون - توتنهام 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - أتلتيك بيلباو 15:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس إشبيلية - ريال بيتيس 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هايدنهايم - لايبزيج 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 سمير اليعقوبي أينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 عصام الشوالي شتوتجارت - هوفنهايم 20:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - نانت 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي بريست - لوهافر 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده ستراسبورج - لانس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 منتصر الأزهري ستاد ريمس - مونبلييه 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 مصطفى العلوان نيس - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - كالياري 13:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام بولونيا - بارما 16:00 مصر والسعودية STARZPLAY - لاتسيو. -إمبولي 16:00 مصر والسعودية STARZPLAY مونزا - روما 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام فيورنتينا - ميلان 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة