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Wataru Endo Liverpool Son Heung-Min Tottenham(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 حيث نتابع عدة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي وعلى رأسها مباراة ليفربول وتوتنهام، وكذلك مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وتستمر مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري وفيها يلعب الزمالك مع سموحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 "05-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
تشيلسي - وست هام16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
برايتون - أستون فيلا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2محمد بركات
ليفربول - توتنهام18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أوساسونا - ريال بيتيس15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
سيلتا فيجو - فياريال17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3أحمد عبده
فالنسيا - ألافيس19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
إشبيلية - غرناطة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
رايو فاييكانو - ألميريا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كالياري - ليتشي13:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
إمبولي - فروزينوني16:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
هيلاس فيرونا - فيورنتينا16:00 مصر والسعوديةأبوظبي الرياضية
ميلان - جنوى19:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
روما - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سموحة - الزمالك19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن
البنك الأهلي - إنبي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد البوشي

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