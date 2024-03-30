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مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىريال مدريد v أتلتيك بلباوريال مدريدأتلتيك بلباومانشستر سيتي v آرسنالمانشستر سيتيآرسنالليفربول v برايتونليفربولبرايتونمرسيليا v باريس سان جيرمانمرسيلياباريس سان جيرمانInter Miami CF v New York City FCInter Miami CFNew York City FCالولايات المتحدة 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 حيث تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة، أبرزها قمة مانشستر سيتي وآرسنال، بجانب مواجهة قوية بين ليفربول وبرايتون.

كما يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو ويواجه باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر تطبيق Apple+

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة "31-03-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - برايتون 15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 1خالد الحدي
مانشستر سيتي - آرسنال17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN SPORTS 1حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - رايو فاييكانو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 3محمد فوزي
جيرونا - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN SPORTS 3أحمد البلوشي
ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسييداد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 3جواد بدة
ريال مدريد - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوريان - بريست13:00 مصر، 14:00 السعوديةbeIN SPORTS 4أحمد عبده
نيس - نانت15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 نوفل باشي
كليرمون فوت - تولوز 15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد المعمري
لوهافر - مونبيليه15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3عامر الخوذيري
ستراسبورج - رين17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 4مضر اليوسف
مارسيليا - باريس سان جيرمان20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الأمريكي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
إنتر ميامي - نيويورك سيتي01:30 مصر، 02:30 السعوديةApple+عصام الشوالي

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