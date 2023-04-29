يوم كروي جديد زاخر بالمباريات المثيرة تتجدد فيه المتعة سيكون حين يأتي موعد الثلاثين من أبريل 2023.
تنتظر الفرق العربية والأوروبية مباريات قوية للغاية في المراحل الحاسمة من الموسم الكروي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.
بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لحساب دورها ربع النهائي تشهد مباريات هامة للأندية العربية.
كما تشير جولات الحسم بأصابعها في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 والقنوات الناقلة "30-04-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فولهام - مانشستر سيتي
|16:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|مانشستر يونايتد - أستون فيلا
|16:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|نيوكاسل يونايتد - ساوثهامتون
|16:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|بورنموث - ليدز يونايتد
|16:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD XTRA
|ليفربول - توتنهام
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قاديش - فالنسيا
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|فياريال - سيلتا فيجو
|17:15 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|إسبانيول - خيتافي
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|بلد الوليد - أتلتيكو مدريد
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
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الدوري الإيطالي - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر ميلانو - لاتسيو
|13:30 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|نابولي - ساليرنيتانا
|16:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|فيورنتينا - سامبدوريا
|19:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|بولونيا - يوفنتوس
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بايرن ميونخ - هيرتا برلين
|16:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي - الجولة 33
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|موناكو - مونبليه
|14:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD
|باريس سان جيرمان - لوريان
|18:05 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD
|مارسيليا - أوكسير
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD
الكونفيدرالية الإفريقية - إياب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أسيك ميموزا - الاتحاد المنستيري
|19:00 مصر والسعودية
|beIN SPORTS 4 HD
|مارومو جالانتس - بيراميدز
|19:00 مصر والسعودية
|beIN SPORTS 6 HD
|يانج أفريكانز - ريفرز يونايتد
|19:00 مصر والسعودية
|beIN SPORTS 5 HD
|الجيش الملكي - اتحاد العاصمة
|22:00 مصر والسعودية
|الرياضية المغربية
دوري يلو السعودي - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأخدود - أحد
|19:00 مصر والسعودية
|KSA Sports HD
الدوري التونسي - مجموعة التتويج
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الإفريقي - النجم الساحلي
|19:00 مصر والسعودية
|الكأس 1