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Kevin De Bruyne Man City Bruno Fernandes Man United(C)Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقيالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالمغرب 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 حيث نتابع مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 "03-03-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - ليستر سيتي16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports HD 1باسم الزير
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد18:30 السعودية، 17:30 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فياريال - غرناطة15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد السعدي
أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3علي محمد علي
ريال مايوركا - جيرونا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
أتلتيك بيلباو - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - ساسوولو14:30 السعودية، 13:30 مصرأبو ظبي الرياضية
STARZPLAY
محمد بشير أبو كبدة
فروزينوني - ليتشي17:00 السعودية، 16:00 مصرأبو ظبي الرياضية
STARZPLAY		-
إمبولي - كالياري17:00 السعودية، 16:00 مصرSTARZPLAY
أبو ظبي الرياضية		خالد الغول
أتالانتا - بولونيا20:00 السعودية، 19:00 مصرSTARZPLAY
أبو ظبي الرياضية		غازي العمري
نابولي - يوفنتوس22:45 السعودية، 21:45 مصرأبو ظبي الرياضية
STARZPLAY		خالد الغول

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
كولن - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 16:30 مصرbein Sports HD 5

أحمد البلوشي

هوفنهايم - فيردر بريمن19:30 السعودية، 18:30 مصرTODمضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تولوز - نيس15:00 السعودية، 14:00 مصرbeIN Sports HD 4عامر الخوذيري
نانت - ميتز17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 8سمير اليعقوبي
مونبلييه - ستراسبورج17:00 السعودية، 16:00 مصرTODباسم الزير
بريست - لوهافر17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 2منتصر الأزهري
رين - لوريان19:05 السعودية، 18:05 مصرbeIN Sports HD 4أحمد المعمري
ليون - لانس22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 4محمد بركات

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق

ديابل نوار - سيخوخون

16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
الإفريقي - أكاديميكا لوبوتو19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports HD 6نوفل باشي
اتحاد العاصمة - سوبر سبورت19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
فيوتشر - الهلال الليبي19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports HD 9عادل خلو
ريفرز يونايتد - دريمز19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
الزمالك - سوار22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 6محمد فوزي
ساجرادا - أبو سليم22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports Xtra 2محمد بركات
نهضة بركان - الملعب المالي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 9جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنبي - الاتحاد السكندري20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1محمد الشاذلي

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الشباب الرياضي السالمي - المغرب التطواني18:00 السعودية، 16:00 المغربالمغربية الرياضيةهشام فرج
مولودية وجدة - أولمبيك آسفي20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضيةمحمد العدالي

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