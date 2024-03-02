جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 حيث نتابع مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 مارس 2024 "03-03-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - ليستر سيتي 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 1 باسم الزير مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فياريال - غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد السعدي أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 علي محمد علي ريال مايوركا - جيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هيلاس فيرونا - ساسوولو 14:30 السعودية، 13:30 مصر أبو ظبي الرياضية

STARZPLAY

محمد بشير أبو كبدة فروزينوني - ليتشي 17:00 السعودية، 16:00 مصر أبو ظبي الرياضية

STARZPLAY - إمبولي - كالياري 17:00 السعودية، 16:00 مصر STARZPLAY

أبو ظبي الرياضية خالد الغول أتالانتا - بولونيا 20:00 السعودية، 19:00 مصر STARZPLAY

أبو ظبي الرياضية غازي العمري نابولي - يوفنتوس 22:45 السعودية، 21:45 مصر أبو ظبي الرياضية

STARZPLAY خالد الغول

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق كولن - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 16:30 مصر bein Sports HD 5 أحمد البلوشي هوفنهايم - فيردر بريمن 19:30 السعودية، 18:30 مصر TOD مضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تولوز - نيس 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري نانت - ميتز 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 8 سمير اليعقوبي مونبلييه - ستراسبورج 17:00 السعودية، 16:00 مصر TOD باسم الزير بريست - لوهافر 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 2 منتصر الأزهري رين - لوريان 19:05 السعودية، 18:05 مصر beIN Sports HD 4 أحمد المعمري ليون - لانس 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 4 محمد بركات

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديابل نوار - سيخوخون 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده الإفريقي - أكاديميكا لوبوتو 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 6 نوفل باشي اتحاد العاصمة - سوبر سبورت 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي فيوتشر - الهلال الليبي 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 9 عادل خلو ريفرز يونايتد - دريمز 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده الزمالك - سوار 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 6 محمد فوزي ساجرادا - أبو سليم 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports Xtra 2 محمد بركات نهضة بركان - الملعب المالي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 9 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنبي - الاتحاد السكندري 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 محمد الشاذلي

الدوري المغربي - الجولة 22