جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
Phil Foden Man City 2023-24Getty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاكأس الاتحاد الأفريقيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة في كل البطولات العالمية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار المواجهات الأوروبية على أعلى مستوى في الدوريات الكبرى.

تستمر مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع ليفربول بمواجهة فولهام، ومانشستر سيتي مع فولهام.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 "3-12-2023"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الصفا - أحد17:00 السعودية، 16:00 مصرKSA SPORTS HD 1يوسف السلطان

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بورنموث - أستون فيلا17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD Xtra 2خالد الحدي
تشيلسي - برايتون17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
وست هام - كريستال بالاس17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD Xtra 1أحمد عبده
ليفربول - فولهام17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
مانشستر سيتي - توتنهام19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ريال مايوركا - ديبورتيفو ألافيس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3جواد بدة
ألميريا - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد السعدي
إشبيلية - فياريال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
برشلونة - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليتشي - بولونيا13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1محمد بشير أبو كبدة
فيورنتينا - ساليرنيتانا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1خالد الغول
أودينيزي - هيلاس فيرونا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 2محمد بشير أبو كبدة
ساسوولو - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1حازم عبد السلام
نابولي - إنتر ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1بلال علام

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
لوهافر - باريس سان جيرمان14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 4عامر الخوذيري
تولوز - لوريان16:00 مصر، 17:00 السعوديةTOD TV Appأحمد المعمري
موناكو - مونبلييه16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2مضر اليوسف
ستاد بريست - كليرمون فوت16:00 مصر، 17:00 السعوديةTOD TV Appمحمد المبروكي
ليل - ميتز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4باسم الزير
مارسيليا - رين21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
سوبر سبورت - اتحاد العاصمة15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6عادل خلو
أبو سليم - ساجرادا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 8محمد بركات
الهلال الليبي - فيوتشر18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6نوفل باشي
أكاديميكا لوبيتو - الإفريقي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 8عصام الشوالي
دريمز - ريفرز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 7عادل خلو
الملعب المالي - نهضة بركان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 9جواد بدة
سوار كويا - الزمالك21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6علي محمد علي
سيخوخون يونايتد - ديابل نوار21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 8محمد المبروكي

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