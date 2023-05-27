يوم كروي جديد بعد أن حسمت الدوريات بشكل كبير ولم يعد هناك مجال للكثير من المفاجآت بعد أن أنهى بوروسيا دورتموند آماله وقاد بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني بنفسه.
لكن تبقى إثارة الدوريات الأوروبية حاضرة خلال المباريات، مهما كان موقف المباريات وحسم البطولات بشكل عام لأن الكرة الأوروبية هي الأهم والأقوى في العالم.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 "28-05-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|آرسنال - وولفرهامبتون
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|برينتفورد - مانشستر سيتي
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تشيلسي - نيوكاسل
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|مانشستر يونايتد - فولهام
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ساوثهامتون - ليفربول
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
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الدوري الإسباني - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
|20:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|برشلونة.- ريال مايوركا
|20:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|فالنسيا - إسبانيول
|20:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
الدوري الإيطالي - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بولونيا - نابولي
|16:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|لاتسيو - كريمونيزي
|19:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|يوفنتوس - ميلان
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
كأس الكونفيدرالية الإفريقية - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|يانج أفريكانز - اتحاد العاصمة
|16:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4