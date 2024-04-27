تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
James Maddison Martin Odegaard Tottenham Arsenal 2023-24Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقيالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، وكذلك نتابع مباريات نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والكونفدرالية الإفريقية.

تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 "28-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - برايتون16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2عادل خلو
توتنهام - آرسنال16:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 1

حفيظ دراجي
نوتنجهام فورست - مانشستر سيتي18:30 مصر والسعودية

beIN Sports HD 1

عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
قادش - ريال مايوركا15:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 3

أحمد المعمري
غرناطة - أوساسونا

17:15 مصر والسعودية

beIN Sports HD 3

مصطفى العلوان
فياريال - رايو فاييكانو

19:30 مصر والسعودية

beIN Sports HD 3

محمد السعدي
ريال بيتيس - إشبيلية

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 3

جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
إنتر ميلان - تورينو13:30 السعودية ومصرAD Sports Premium 1
حازم عبد السلام
بولونيا - أودينيزي16:00 السعودية ومصرSTARZPLAY-
أتالانتا - إمبولي

19:00 السعودية ومصر

STARZPLAY

-
نابولي - روما

19:00 السعودية ومصر

AD Sports Premium 1
فارس عوض
فيورنتينا - ساسوولو

21:45 السعودية ومصر

AD Sports Premium 1
محمد الشامسي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوروسيا مونشنجلادباخ - أونيون برلين16:30 مصر والسعودية

beIN Sports HD 5

محمد السعدي
ماينز - كولن18:30 مصر والسعوديةTODمصطفى العلوان
دارمشتات - هايدنهايم20:30 مصر والسعودية

beIN Sports HD 5

أحمد المعمري

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ميتز - ليل14:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 4

عامر الخوذيري
ستراسبورج - نيس16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
لوريان - تولوز

16:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 2

مضر اليوسف
كليرمون فوت - ريمس

16:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 3أحمد عبده
رين - بريست

18:05 مصر والسعودية

beIN Sports HD 4

جواد بدة
ليون - موناكو

20:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 2

عادل خلو
مارسيليا - لانس

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 4

نوفل باشي

الكونفدرالية الإفريقية - إياب نصف النهائي

المباراة

الموعدالقنوات الناقلةالتعليق
دريمز - الزمالك19:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 6

علي محمد علي
نهضة بركان - اتحاد الجزائر22:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 6

محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين