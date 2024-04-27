جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، وكذلك نتابع مباريات نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والكونفدرالية الإفريقية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 "28-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - برايتون 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 عادل خلو توتنهام - آرسنال 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي نوتنجهام فورست - مانشستر سيتي 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق قادش - ريال مايوركا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد المعمري غرناطة - أوساسونا 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان فياريال - رايو فاييكانو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد السعدي ريال بيتيس - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق إنتر ميلان - تورينو 13:30 السعودية ومصر AD Sports Premium 1

حازم عبد السلام بولونيا - أودينيزي 16:00 السعودية ومصر STARZPLAY - أتالانتا - إمبولي 19:00 السعودية ومصر STARZPLAY - نابولي - روما 19:00 السعودية ومصر AD Sports Premium 1

فارس عوض فيورنتينا - ساسوولو 21:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1

محمد الشامسي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوروسيا مونشنجلادباخ - أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 محمد السعدي ماينز - كولن 18:30 مصر والسعودية TOD مصطفى العلوان دارمشتات - هايدنهايم 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 أحمد المعمري

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ميتز - ليل 14:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري ستراسبورج - نيس 16:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 محمد بركات لوريان - تولوز 16:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 مضر اليوسف كليرمون فوت - ريمس 16:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده رين - بريست 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة ليون - موناكو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 عادل خلو مارسيليا - لانس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

الكونفدرالية الإفريقية - إياب نصف النهائي