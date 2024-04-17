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مباريات اليوم 18 أبريل 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةكأس الاتحاد الأوروبي 1Europa Conference Leagueالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 حيث تبدأ مباريات جولة جديدة في الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 "18-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
التعاون - الخليج18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC SPORT 1 HDعبدالله الغامدي
الشباب - أبها

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC SPORT 1 HDحماد العنزي
الفتح - الرائد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC Extra 1 HDجعفر الصليح

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روما - ميلان22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS 3عصام الشوالي
أتالانتا - ليفربول

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي
وست هام - باير ليفركوزن

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 2

جواد بدة
مارسيليا - بنفيكا

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 4

أحمد عبده

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليل - أستون فيلا19:45 السعودية، 18:45 مصرbeIN Sports HD 5علي محمد علي
فيورنتينا - فيكتوريا بلزن

19:45 السعودية، 18:45 مصر

beIN Sports HD 6

نوفل باشي
باوك - كلوب بروج

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 9

محمد بركات
فناربخشة - أولمبياكوس

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 8

حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السكندري17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد الشاذلي
الإسماعيلي - زد

20:00 السعودية، 19:00 مصر

OnTime Sports 1محمد عفيفي
فيوتشر - فاركو20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 2محمد الغياتي

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