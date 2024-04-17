جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 حيث تبدأ مباريات جولة جديدة في الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 "18-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق التعاون - الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC SPORT 1 HD عبدالله الغامدي الشباب - أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD حماد العنزي الفتح - الرائد 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق روما - ميلان 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 3 عصام الشوالي أتالانتا - ليفربول 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي وست هام - باير ليفركوزن 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 2 جواد بدة مارسيليا - بنفيكا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 4 أحمد عبده

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليل - أستون فيلا 19:45 السعودية، 18:45 مصر beIN Sports HD 5 علي محمد علي فيورنتينا - فيكتوريا بلزن 19:45 السعودية، 18:45 مصر beIN Sports HD 6 نوفل باشي باوك - كلوب بروج 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 9 محمد بركات فناربخشة - أولمبياكوس 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 8 حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السكندري 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 2 محمد الشاذلي الإسماعيلي - زد 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 محمد عفيفي فيوتشر - فاركو 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 2 محمد الغياتي

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