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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 "24-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ضمك - الخلود16:40 السعودية، 15:40 مصرSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 1 SDعائد العصيمي
الرياض. -الاتفاق17:40 السعودية، 16:40 مصرSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
SSC Extra 1 SDفهد العنزي
الاتحاد - الفتح20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDمشاري القرني
SSC SPORT 5 HDأحمد النفيسة
SSC SPORT 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ساوثامبتون - ليفربول16:00 مصر، 17:00 السعودية

beIN Sports 1

محمد بركات
إبسويتش تاون - مانشتر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوساسونا - فياريال15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
إشبيلية - رايو فاييكانو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 2

مصطفى العلوان

ليجانيس - ريال مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي
أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3سمير اليعقوبي

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جنوه - كالياري13:30 مصر، 14:30 السعودية

STC

-
كومو - فيورنتينا

16:00 مصر، 17:00 السعودية

STC

-
تورينو - مونزا

16:00 مصر، 17:00 السعودية

STC-
نابولي - روما

19:00 مصر، 20:00 السعودية

AD Sports Premium 1

فارس عوض

لاتسيو - بولونيا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD Sports Premium 1

محمد الشامسي

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هولشتاين كيل - ماينز16:30 مصر ، 17:30 السعودية

beIN Sports 5

عبد الله الغامدي
بوروسيا مونشنجلادباخ - سانت باولي19:30 مصر ، 20:30 السعوديةbeIN Sports 4منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - رين

16:00 مصر ، 17:00 السعودية

beIN Sports 4

محمد المبروكي

نانت - لوهافر

18:00 مصر ، 19:00 السعودية

beIN Sports Xtra 1

محمد فوزي
أوكسير - أنجيه

18:00 مصر ، 19:00 السعودية

beIN Sports Xtra 2أحمد فؤاد
نيس - ستراسبورج21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 4

حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الإسماعيلي - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد رمضان
حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 2

محمد الكواليني
مودرن - زد20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمود أبو الركب

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