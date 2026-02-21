Goal.com
مباشر
tottenham arsenalGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026؟

جدول مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 "21-02-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العدالة - الرائد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4عبد العزيز الزيد
الأهلي - الخليج 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبد العزيز السبر

الدوري الإيطالي - الجولة 26 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
جنوى - تورينو14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
أتالانتا - نابولي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
ميلان - بارما20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
روما - كريمونيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4نوفل باشي
نوتنجهام فورست - ليفربول 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1علي محمد علي
سندرلاند - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 6أحمد فؤاد
توتنهام - آرسنال19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
خيتافي - إشبيلية 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3عبدالله الغامدي
برشلونة - ليفانتي 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2حفيظ دراجي
سيلتا فيجو - ريال مايوركا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3محمد السعدي
فياريال - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 6محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوكسير - رين 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 5مصطفى ناظم
أنجيه - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد عبده
نانت - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4باسم الزير
نيس - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 5منتصر الأزهري
ستراسبورج - ليون22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 2محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أونيون برلين - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فولفسبورج - أوجسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - بوروسيا دورتموند21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي05:30 السعودية، 06:30 السعوديةApple TV

