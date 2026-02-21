جدول مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 "21-02-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العدالة - الرائد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 عبد العزيز الزيد الأهلي - الخليج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 عبد العزيز السبر

الدوري الإيطالي - الجولة 26 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - تورينو 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv أتالانتا - نابولي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv ميلان - بارما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv روما - كريمونيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 نوفل باشي نوتنجهام فورست - ليفربول 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي سندرلاند - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 6 أحمد فؤاد توتنهام - آرسنال 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - إشبيلية 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 عبدالله الغامدي برشلونة - ليفانتي 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 حفيظ دراجي سيلتا فيجو - ريال مايوركا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 محمد السعدي فياريال - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 6 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - رين 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 5 مصطفى ناظم أنجيه - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد عبده نانت - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 باسم الزير نيس - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 5 منتصر الأزهري ستراسبورج - ليون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 2 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة أونيون برلين - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فولفسبورج - أوجسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد لايبزيج - بوروسيا دورتموند 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 1