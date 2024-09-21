تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني.

كما يتم تدشين دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025 والتي يحمل الهلال لقبها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 "22-09-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - نوتنجهام فورست 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 باسم الزير مانشستر سيتي - آرسنال 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - لوهافر 16:00 السعودية ومصر beIN Sports 4 نوفل باشي بريست - تولوز 16:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 3 محمد السعدي أنجيه - نانت 18:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 2 جواد بدة مونبلييه - أوكسير 18:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 1 محمد بركات ليون - مارسيليا 21:45 السعودية ومصر beIN Sports 4 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - ليجانيس 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 2 سمير اليعقوبي فياريال - برشلونة 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 علي محمد علي رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الألماني. -الجولة الرابعة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 مصطفى العلوان شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد عبده سانت باولي - لايبزيج 20:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فيورنتينا - لاتسيو 13:30 مصر والسعودية STARZPLAY - مونزا - بولونيا 16:00 مصر والسعودية STARZPLAY - روما - أودينيزي 19:00 مصر والسعودية STARZPLAY - إنتر - ميلان 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

STARZPLAY فارس عوض

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأخدود - العربي 18:35 مصر والسعودية SSC الوحدة. - الفيصلي 21:00 مصر والسعودية SSC القادسية - العروبة 21:00 مصر والسعودية SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجيش الملكي - المريخ 13:30 مصر والسعودية المغربية الرياضية خليل فايد

كأس القارات للأندية - الدور الأول