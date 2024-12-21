تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 حيث يستمر الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وكذلك جولة الدوري الألماني والإيطالي والإنجليزي وتستمر انطلاقة كأس الخليج العربي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني والإنجليزي.

وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 "22-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيفرتون - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 عصام الشوالي فولهام - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 مصطفى العلوان ليستر سيتي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عبد الله الغامدي مانشستر يونايتد - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة توتنهام - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 6 نوفل باشي ريال مدريد - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري ليجانيس - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 عبد الله الغامدي لاس بالماس - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 جواد بدة ريال بيتيس - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - بارما 13:30 مصر، 14:30 السعودية STC - فينيسا - كالياري 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - أتالانتا - إمبولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية STC - مونزا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوخوم - هايدنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 7 عبدالله السعدي فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 5 محمد المبروكي

كأس الخليج العربي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العراق - اليمن 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات الكويت الرياضية علي سعيد SSC News HD راشد الدوسري الرابعة العراقية أمين خضراوي الكأس 1 سمير المعيرفي السعودية - البحرين 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الكويت الرياضية أحمد المعمري SSC News HD عبدالله الحربي دبي الرياضية رؤوف خليف الكأس 1 أحمد الطيب

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - شباب بلوزداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 محمد بركات

كأس فرنسا - دور الـ 64