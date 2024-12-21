تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-WC-2026-AFC-KSA-BHRAFP
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتازكأس الخليجدوري أبطال إفريقياكأس فرنسا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 حيث يستمر الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وكذلك جولة الدوري الألماني والإيطالي والإنجليزي وتستمر انطلاقة كأس الخليج العربي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني والإنجليزي.

وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 "22-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيفرتون - تشيلسي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي
فولهام - ساوثامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2مصطفى العلوان
ليستر سيتي - وولفرهامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عبد الله الغامدي
مانشستر يونايتد - بورنموث16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة
توتنهام - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
ريال مدريد - إشبيلية17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
ليجانيس - فياريال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 2عبد الله الغامدي
لاس بالماس - إسبانيول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 1جواد بدة
ريال بيتيس - رايو فاييكانو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - بارما13:30 مصر، 14:30 السعوديةSTC-
فينيسا - كالياري16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
أتالانتا - إمبولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةSTC-
مونزا - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوخوم - هايدنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 7عبدالله السعدي
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد المبروكي

كأس الخليج العربي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العراق - اليمن17:25 السعودية، 18:25 الإماراتالكويت الرياضيةعلي سعيد
SSC News HDراشد الدوسري
الرابعة العراقيةأمين خضراوي
الكأس 1سمير المعيرفي
السعودية - البحرين20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد المعمري
SSC News HDعبدالله الحربي
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الكأس 1أحمد الطيب

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - شباب بلوزداد18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6محمد بركات

كأس فرنسا - دور الـ 64

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت جان - موناكو15:45 مصر، 16:45 السعوديةbeIN Sports HD 5باسم الزير
سانت إيتيان - مارسيليا15:45 مصر، 16:45 السعوديةbeIN Sports HD 4أحمد فؤاد
لانس - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان