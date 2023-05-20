تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات العربية والأوروبية..

يوم كروي جديد تقترب فيه الدوريات المتبقية من الحسم، فبعد أن تم حسم الدوري الإيطالي لصالح نابولي، والإسباني لصالح برشلونة، لم تفصح الدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني عن أبطالها بعد.

مباريات هامة للغاية في مصير تلك البطولات ستقام اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بينما تقام مباراة هامة أخرى لحساب بطولة كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية" بين الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 "21-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ساوثهامتون 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - تشيلسي 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - أوساسونا 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 فالنسيا - ريال مدريد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ريال بيتيس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - إنتر ميلانو 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 أودينيزي - لاتسيو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - لانس 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 أوكسير - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري المغربي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد طنجة - الرجاء 22:00 مصر والسعودية Arryadia SD/HD

كأس الملك سلمان - الملحق التأهيلي الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد المنستيري - المحرق 20:00 مصر والسعودية الرياضية التونسية

البحرين الرياضية

الكأس القطرية