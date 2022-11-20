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جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:00 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Qatar Ecuador
تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما أهم هذا اليوم في عالم كرة القدم! إنه اليوم الذي تبدأ فيه واحدة من أكثر نسخ كأس العالم استثنائية على الإطلاق، كأس العالم قطر 2022 التي طال انتظارها وبات العالم متعطشًا ليشاهد كرة قدم ممتعة بها ولا شيء آخر.

الافتتاح المرتقب والذي تتطلع إليه عيون الملايين من البشر سيكون بين قطر والإكوادور، المباراة القوية التي يطمح من خلالها رجال العنابي في إظهار وجه معبر عن تطور الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة.

فيما يطمح الإكوادوريون لقلب الطاولة على أصحاب الأرض والملعب، والتعبير عن دخول لاتيني قوي في المونديال.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 "20-11"2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قطر - الإكوادور18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النمسا – إيطاليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD1
عمان – بيلاروسيا17:00 مصر، 18:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية

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