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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري الأمريكيالسوبر المصري

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر مباريات العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة إذ تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى جولة جديدة في الدوري الأمريكي ونصف نهائي السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
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جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 "20-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفتح - الخلود17:45 مصر والسعوديةSSC 1 HDجعفر الصليح
SSC 5 HDجعفر الصليح
SSC 1 SDعلي الربيع
الأخدود - الرياض18:20 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDمحمد الخامسي
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الاتفاق. -العروبة21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDمشاري القرني
SSC 5 HDمشاري القرني
SSC 1 SDعبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - مانشستر سيتي16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
ليفربول - تشيلسي18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مايوركا - رايو فاييكانو15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
أتلتيكو مدريد - ليجانيس17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
فياريال - خيتافي19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
برشلونة - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هولشتاين كيل - أونيون برلين16:30 مصر والسعودية beIN Sports 4أحمد البلوشي
فولفسبورج - فيردر بريمن19:30 مصر والسعودية beIN Sports 4محمد المبروكي

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لوهافر - ليون16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي
أوكسير - ستاد ريمس18:00 مصر والسعودية beIN Sports XTRA HD 1أحمد عبده
تولوز - أنجيه18:00 مصر والسعودية beIN Sports XTRA HD 2حسن العيدروس
نانت - نيس18:00 مصر والسعودية beIN Sports 2محمد بركات
مونبلييه - مارسيليا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إمبولي - نابولي13:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
ليتشي - فيورنتينا16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي
فينيسا - أتالانتا16:00 مصر والسعوديةSTC-
كالياري- تورينو19:00 مصر والسعوديةSTC-
روما - إنتر21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

السوبر المصري - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الزمالك - بيراميدز16:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1عصام عبده
إم بي سي مصر 2مدحت شلبي
أون تايم سبورتسزياد دكروي
الأهلي - سيراميكا كليوباترا20:00 السعودية ومصرأبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
إم بي سي مصر 2فهد العتيبي
أون تايم سبورتسأيمن الكاشف

الدوري الأمريكي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - نيو إنجلاند ريفولوشن01:00 مصر والسعوديةApple TV+

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