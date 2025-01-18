تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وكذلك باقي الدوريات الكبرى إلى جانب جولة الحسم في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 "19-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيفرتون - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي نوتنجهام فورست - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد البلوشي إبسويتش تاون - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فيورنتينا - تورينو 13:30 مصر، 14:30 السعودية STC - كالياري - ليتشي 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - بارما - فينيسا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - هيلاس فيرونا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية STC - إنتر ميلان - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 محمد السعدي ريال مدريد - لاس بالماس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي أوساسونا - رايو فاييكانو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي فالنسيا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سانت إتيان - نانت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 9 باسم الزير ريمس - لوهافر 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports Xtra 2 عبد الله الغامدي أنجيه - أوكسير 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports 9 سمير اليعقوبي مارسيليا - ستراسبورج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أونيون برلين - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات فيردر بريمن - أوجسبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Xtra 3 محمد السعدي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرجاء - مانيما 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 6 عصام الشوالي صن داونز - الجيش الملكي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 6