جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشتمل على مجموعة من أهم اللقاءات في الموسم وخاصة في الدوري الإنجليزي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كذلك يخوض آرسنال مباراة هامة ضد إيفرتون ويتمنى الفوز بها وتعثر السيتي كي يفوز باللقب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 "19-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - إيفرتون 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 خليل البلوشي برينتفورد - نيوكاسل 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 نوفل باشي برايتون - مانشستر يونايتد 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 7 محمد بركات بيرنلي - نوتنجهام فورست 18:00 مصر والسعودية Bein Sport 2 EN محمد المبروكي تشيلسي - بورنموث 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد البلوشي كريستال بالاس - أستون فيلا 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 أحمد فؤاد ليفربول - وولفرهامبتون 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 حسن العيدروس لوتون تاون - فولهام 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 عادل خلو مانشستر سيتي - وست هام 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي شيفيلد يونايتد - توتنهام 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 منتصر الأزهري

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - إِشبيلية 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 عبدالله المعمري أتلتيكو مدريد - أوساسونا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 7 مضر اليوسف برشلونة - رايو فاييكانو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 عامل الخوذيري ريال بيتيس - ريال سوسييداد 20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي قادش - لاس بالماس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي مايوركا - ألميريا 20:00 مصر والسعودية Bein Sport 2 EN عادل خلو غرناطة - سيلتا فيجو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده فالنسيا - جيرونا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 مصطفى العلوان فياريال - ريال مدريد 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 خالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساسوولو - كالياري 13:30 السعودية ومصر StarzPlay غازي العمري أودينيزي - إمبولي 16:00 السعودية ومصر StarzPlay ميشيل سعد مونزا - فروزينوني 16:00 السعودية ومصر StarzPlay خالد الغول إنتر ميلان - لاتسيو 19:00 السعودية ومصر StarzPlay خالد الغول روما - جنوة 21:45 السعودية ومصر StarzPlay ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تولوز - بريست 22:00 السعودية ومصر Bein Sport 2 EN حسن العيدروس لوريان - كليرمون فوت 22:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 3 أحمد فؤاد موناكو - نانت 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 2 نوفل باشي ليل - نيس 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 5 محمد بركات ليون - ستراسبورج 22:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري ستاد ريمس - رين 22:00 السعودية ومصر beIN Sports Xtra 1 مضر اليوسف لانس - مونبلييه 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 7 عامر الخوذيري لوهافر - مارسيليا 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 4 محمد المبروكي ميتز - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 خليل البلوشي

كأس الكونفدرالية الإفريقية - إياب النهائي