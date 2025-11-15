تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع المباراة النهائية في تصفيات قارة إفريقيا المؤهل للملحق العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

كما يمكنك متابعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 عبر "شاهد VIP".

جدول مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 "16-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البرتغال - أرمينيا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 1نوفل باشي
المجر - ايرلندا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 2سمير اليعقوبي
أذربيجان - فرنسا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 1علي محمد علي
ألبانيا - إنجلترا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
صربيا - لاتفيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 3محمد المبروكي
أوكرانيا - ايسلندا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 4منتصر الأزهري
إيطاليا - النرويج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي

الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيجيريا - جمهورية الكونغو21:00 مصر، 20:00 المغربMBC أكشنأحمد النفيسة
شاهد VIP

