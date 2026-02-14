Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 "15-02-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 15

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - العدالة18:15 السعودية، 19:15 الإماراتstc tv sports HD 3عبد العزيز السبر
الجبلين - النصر18:45 السعودية، 19:45 الإماراتstc tv sports HD 4عبدالله المحيسن
البكيرية - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD 3عبد العزيز الزيد

الدوري الإيطالي - الجولة 25

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أودينيزي - ساسوولو 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
كريمونيزي - جنوى 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
بارما - هيلاس فيرونا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
تورينو - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
نابولي - روما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيرمنجهام - ليدز يونايتد 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 1نوفل باشي
جريمسبي تاون - وولفرهامبتون 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتbeIN SPORT 5بكر علوان
ستوك سيتي - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 9حسن العيدروس
أكسفورد يونايتد - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتBein Sport 1 ENمحمد نضال
آرسنال - ويجان19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال أوفييدو - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3باسم الزير
رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3علي محمد علي
ليفانتي - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري
ريال مايوركا -ريال بيتيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لوهافر - تولوز 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 4عامر الخوذيري
لوريان - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 8مصطفى ناظم
ميتز - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4محمد السعدي
ليون - نيس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - هايدنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - فولفسبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيصلي - الأنوار 15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانيةفهد العنزي
أبها - الوحدة 16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانيةهيثم طحطوح
الدرعية - العلا18:25 السعودية، 19:25 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - الجيش الملكي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 2خليل البلوشي
يانج أفريكانز - شبيبة القبائل18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 7محمد بركات

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانيما - نيروبي 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 4أحمد عبده
الوداد - عزام يونايتد 16:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 8جواد بدة
دجوليبا - سان بيدرو 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 6أحمد سوكو
شباب بلوزداد - أوتوهو 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 5محمد المبروكي
ستيلينبوش - سينجيدا18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 5منتصر الأزهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

