جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 "14-01-2024"

السوبر الإسباني 2024 - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مدريد - برشلونة 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD فارس عوض

محمد حسين

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق اليابان - فيتنام 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

عبدالله المحيسن الإمارات - هونج كونج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC أحمد البلوشي

علي سعيد الكعبي لبنان - فلسطين 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عصام الشوالي

عبدالله الحربي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيفرتون - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

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الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ألميريا - جيرونا 15:00 السعودية، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 مضر اليوسف قادش - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد عبده

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيجيريا - غينيا الاستوائية 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة مصر - موزمبيق 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي غانا - كاب فيردي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 محمد بركات

الدوري الإيطالي - 20