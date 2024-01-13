جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
barcelona-realmadrid(C)Getty Images
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولىكأس إسبانيا 2

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 "14-01-2024"

السوبر الإسباني 2024 - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مدريد - برشلونة22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		فارس عوض
محمد حسين

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
اليابان - فيتنام14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
عبدالله المحيسن
الإمارات - هونج كونج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		أحمد البلوشي
علي سعيد الكعبي
لبنان - فلسطين20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عصام الشوالي
عبدالله الحربي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيفرتون - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - توتنهام18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألميريا - جيرونا15:00 السعودية، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3مضر اليوسف
قادش - فالنسيا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد عبده

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيجيريا - غينيا الاستوائية16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة
مصر - موزمبيق19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي
غانا - كاب فيردي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1محمد بركات

الدوري الإيطالي - 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاتسيو - ليتشي14:30 السعودية، 13:30 مصرStarzPlayغازي العمري
كالياري - بولونيا17:00 السعودية، 16:00 مصرStarzPlayميشيل سعد
فيورنتينا - أودينيزي20:00 السعودية، 19:00 مصرStarzPlayخالد الغول
ميلان - روما22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlayميشيل سعد

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