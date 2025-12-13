تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يواجه مانشستر سيتي في أبرز المباريات..

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، إلى جانب مباريات أخرى هامة في الدوريات الكبرى، وتقام ودية بين مصر ونيجيريا وتستمر مباريات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

المباريات الودية
ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 "14-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - مانشستر سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري
نوتنجهام فورست - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحفيظ دراجي
سندرلاند - نيوكاسل 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDحسن العيدروس
وست هام - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي
برينتفورد - ليدز يونايتد19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إشبيلية - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDأحمد فؤاد
سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDنوفل باشي
ليفانتي - فياريال 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد بركات
ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDأحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - ساسوولو14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
فيورنتينا - هيلاس فيرونا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
أودينيزي - نابولي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
جنوى - إنتر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
بولونيا - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرايبورج - بوروسيا دورتموند17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدمحمد الخامسي
بايرن ميونخ - ماينز19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدمحمد حسين
فيردر بريمن - شتوتجارت21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد-

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - لوهافر 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDأحمد عبده
أوكسير - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDباسم الزير
لانس - نيس 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDمحمد نضال
ستراسبورج - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعبدالله الغامدي
مارسيليا - موناكو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDجواد بدة

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
مصر - نيجيريا18:00 مصر، 19:00 السعوديةأون تايم سبورتس 1

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيصلي - العروبة 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتثمانية
الرائد - جدة 15:15 السعودية، 16:16 الإماراتثمانية
الوحدة - الأنوار18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانية

