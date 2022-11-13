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الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:00 ص غرينتش+2 13‏/11‏/2022
Fulham Manchester United Willian Cristiano Ronaldo Premier League
تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

يودع عالم كرة القدم الدوريات الكبرى بشكل عام في ظل الاستعدادات الوشيكة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق بعد أيام معدودة في العاصمة القطرية الدوحة.

تقام الجولات الأخيرة من الدوريات الأوروبية وتبرز مواجهات مثيرة، فمانشستر يونايتد سيحاول تدارك هزيمته من أستون فيلا في الجولة الماضية حين يواجه فولهام.

كذلك تبرز مواجهات بالغة القوة في الدوري الإيطالي بدءًا من مباراة أتالانتا وإنتر ميلانو ومرورًا بمباراة روما وتورينو التي تجري في أجواء مشحونة داخل قلعة الجيالوروسي، ثم مباراة ميلان وفيورنتينا على ملعب سان سيرو، انتهاء بقمة يوفنتوس ولاتسيو على أرض البيانكونيري.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برايتون - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فولهام - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - إنتر ميلانو13:00 مصر، 14:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا - سبيزيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 2
روما - تورينو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ميلان - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماينز 05 - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
فرايبورح - أونيون برلين18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - أوكسير14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
موناكو - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سوريا - الجزائر20:30 مصر، 21:30 السعوديةدبي الرياضية

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