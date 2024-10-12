تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 حيث نتابع انطلاق الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.. كما تستمر منافسات دوري الأمم الأوروبية

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 "13-10-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فنلندا - إنجلترا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس النمسا - النرويج 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 نوفل باشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الرابعة