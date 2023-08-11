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جدول مباريات اليوم الأحد 12 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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كأس العالم للسيداتكأس العرب للأندية الأبطالدوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1كأس السوبر الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة للدوريات العربية والأوروبية..

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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البداية من الدوري السعودي الذي تعود عجلته للدوران من جديد بعد افتتاحية مبارياته الجمعة.

وأيضًا لا يمكن نسيان نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بين الهلال والنصر.

كذلك تستمر مباريات الدوريين الإسباني والإنجليزي القوية، بقمم نارية خلال اليوم.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023 "12-08-2023"

كأس الملك سلمان - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - النصر18:00 مصر والسعوديةSSC 1 HD
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الدوري السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - ضمك18:00 مصر والسعوديةSSC
شاهد VIP
الفيحاء - الخليج21:00 مصر والسعوديةSSC
شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو. -أوساسونا18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
لاس بالماس - مايوركا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - نوتنجهام فوريست14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
بورنموث - وست هام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Max 2 HD Turkey
برايتون - لوتون تاون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 English
إيفرتون - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةDAZN 4 Espana HD
نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

السوبر الألماني - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - لايبزيج21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
beIN Sports HD 6

الدوري الفرنسي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - ستاد ريمس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1
باريس سان جيرمان - لوريان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1

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كأس العالم للسيدات - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أستراليا - فرنسا10:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS PREMIUM 1
إنجلترا - كولومبيا13:30 مصر والسعوديةbeIN SPORTS PREMIUM 2

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 69089كريم بنزيما
  • 6783خاليدو كوليبالي
  • 9141روبرتو فيرمينو
  • 5376نجولو كانتي
  • 12319مارسيلو بروزوفيتش
  • 21960صفقة أخرى
124668 الأصوات