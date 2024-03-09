جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس "10-03-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - البكيرية 16:00 السعودية، 15:00 مصر السعودية الرياضية الفيصلي - الباطن 16:00 السعودية، 15:00 مصر السعودية الرياضية العروبة - الصفا 16:15 السعودية، 15:15 مصر السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستون فيلا - توتنهام 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 1 علي محمد علي برايتون - نوتنجهام فورست 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports XTRA 1 أحمد فؤاد وست هام - بيرنلي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 2 محمد المبروكي ليفربول - مانشستر سيتي 18:45 السعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس -رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي لاس بالماس - أتلتيك بيلباو 18:!5 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 6 محمد السعدي ريال مدريد - سيلتا فيجو 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 1 أحمد عبده ريال بيتيس - فياريال 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوخوم - فرايبورج 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS 5 أحمد عبده أينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN SPORTS 2 أحمد المعمري باير ليفركوزن - فولفسبورج 21:30 السعودية، 20:30 مصر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليتشي - هيلاس فيرونا 14:30 السعودية، 13:30 مصر أبو ظبي الرياضية 1 ميشيل سعد ميلان - إمبولي 17:00 السعودية، 16:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 خالد الغول يوفنتوس - أتالانتا 20:00 السعودية، 19:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 ميشيل سعد فيورنتينا - روما 22:45 السعودية، 21:45 مصر أبو ظبي الرياضية 1 خالد الغول

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باريس سان جيرمان. -ريمس 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري ستراسبورج - موناكو 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN SPORTS 9 جواد بدة لوهافر - تولوز 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف ميتز - كليرمون فوت 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 2 عادل خلو ليل - رين 19:05 السعودية، 18:05 مصر beIN SPORTS 4 محمد بركات مارسيليا - نانت 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN SPORTS 4 نوفل باشي

الدوري الأمريكي MLS - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي. -مونتريال 23:00 مصر، 00:00 السعودية Apple TV+

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق حسنية أغادير - نهضة بركان 17:00 السعودية، 15:00 المغرب المغربية الرياضية خليل فايد المغرب التطواني - نهضة الزمامرة 17:00 السعودية، 15:00 المغرب beIN SPORTS 9 سفيان الرشيدي الفتح - الرجاء 19:00 السعودية، 17:00 المغرب TOD هشام فرج يوسفية برشيد - الجيش الملكي 21:00 السعودية، 19:00 المغرب

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الداخلية - بيراميدز 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس 1 أمير محروس سموحة - سيراميكا 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس 2 محمد الغياتي

الدوري التونسي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب - الصفاقسي 16:30 السعودية، 14:30 تونس الوطنية 2 النجم - الترجي 16:30 السعودية، 14:30 تونس الوطنية 1 مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين 16:30 السعودية، 14:30 تونس - اتحاد بن قردان.- الأولمبي الباجي 16:30 السعودية، 14:30 تونس -

دوري نجوم قطر - الجولة 17