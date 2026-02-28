Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026؟

جدول مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 "01-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفتح - العدالة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4عبدالله المحيسن
الوحدة - الأهلي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبد العزيز الزيد

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كريمونيزي - ميلان 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
ساسووولو - أتلانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
تورينو - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
روما - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - نوتنجهام فورست 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 5عبدالله الغامدي
فولهام - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
آرسنال - تشيلسي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - إسبانيول 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد فؤاد
فالنسيا - أوساسونا 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 6عامر الخوذيري
ريال بيتيس - إشبيلية 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 5جواد بدة
جيرونا - سيلتا فيجو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس إف سي - نيس 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات
ليل - نانت 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 2محمد المبروكي
لوريان - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي
ميتز - بريست 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 3محمد نضال
مارسيليا - ليون22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 2علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شتوتجارت - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
أينتراخت فرانكفورت - فرايبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد
هامبورج - لايبزيج21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مودرن سبورت - بتروجيت 21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport Plusمؤمن حسن
بيراميدز - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1بلال علام
إنبي - المصري 21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 2محمود أبو الركب
البنك الأهلي - سموحة21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport Maxهشام معمر

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأنوار - الرائد21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الجندل - أبها21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الجبيل - البكيرية21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

