جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 بعد أن شهد العالم نهاية قصة كأس العالم الرائعة والتي أختارت فيها الكأس الأغلى في تاريخ كرة القدم أنامل الأسطورة ليونيل ميسي ليرفعها كقائداً لمنتخب الأرجنتين.

ولكن رغم أنتهاء البطولة إلا أن متعة كرة القدم لن تنتهي، حيث سنستمتع بالكثير من المباريات القوية من دوري يلو السعودي إلى الدوري المصري الممتاز وصولاً إلى ديربي دبي الذي تنتظره الجماهير الإماراتية على أحر من الجمر اليوم الإثنين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 "19-12-2022"

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - نجران 14:05 مصر، 15:05 السعودية SSC sport العروبة - جدة 14:25 مصر، 15:25 السعودية SSC sport الفيصلي - الحزم 16:50 مصر، 17:50 السعودية SSC sport

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - الداخلية 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD سموحة - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 2 فيوتشر - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 3 بيراميدز - أسوان 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport HD

الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) - الجولة الحادية عشر