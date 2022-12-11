جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Amr El Solia, Percy Tau & Karim Fouad, Al Ahly, December 2022Al Ahly
الأهلي vs الاتحادالأهليقراءات طويلةالاتحاد السكندريالدوري المصري الممتازالإسماعيلي vs المستقبلالإسماعيليالمستقبلسيرميكا كليوباترا vs حرس الحدودسيراميكا كليوباتراحرس الحدود

تعرف على جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات من جولات مؤجلة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي سيكون أبرزها مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساءً بتوقيت مصر.

كما سيلتقي حرس الحدود بسيراميكا كليوباترا قبل ان يحل فيوتشر ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي في الإسماعيلية في الخامسة بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 "12-12-2022"

الدوري المصري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 3
الإسماعيلي - فيوتشر17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الأهلي - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 1