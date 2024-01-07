جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Callum McManaman Wigan Alejandro Garnacho Man United(C)Getty Images
كأس الاتحاد الانجليزيWigan Athletic v Manchester UnitedManchester UnitedWigan Athletic

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 حيث نتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالاضافة لانطلاق الجولة السابعة عشرة من دوري يلو السعودي، والتي يواجه فيها العدالة فريق الخلود، بينما يحل العين ضيفاً على النجمة.

وفي كأس الرابطة المصرية نتابع ثلاث مباريات ضمن دور الـ16، حيث يلتقي بلدية المحلة وسموحة، الإسماعيلي ضد الداخلية وفيوتشر والاتحاد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 "08-01-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ويجان - مانشستر يونايتد22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الترجي - أحد14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية 2يوسف السلطان
العدالة - الخلود14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان
النجمة - العين14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية 3سلطان الحربي

المباراة التالية

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بلدية المحلة - سموحة15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
الداخلية - الإسماعيلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي
فيوتشر - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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