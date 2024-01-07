جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 حيث نتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالاضافة لانطلاق الجولة السابعة عشرة من دوري يلو السعودي، والتي يواجه فيها العدالة فريق الخلود، بينما يحل العين ضيفاً على النجمة.

وفي كأس الرابطة المصرية نتابع ثلاث مباريات ضمن دور الـ16، حيث يلتقي بلدية المحلة وسموحة، الإسماعيلي ضد الداخلية وفيوتشر والاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 "08-01-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ويجان - مانشستر يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الترجي - أحد 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية 2 يوسف السلطان العدالة - الخلود 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية 1 محمد البخيتان النجمة - العين 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية 3 سلطان الحربي

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16