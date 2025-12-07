تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب المغرب في قمة المجموعة الثانية، بينما يلتقي عمان بمنتخب جزر القمر.

وتستمر لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي نتابع فيها مباراة وحيدة تجمع مانشستر يونايتد في مواجهة وولفرهامبتون، وفي الدوري الإسباني يلتقي أوساسونا وليفانتي، بينما يواجه ميلان فريق تورينو في الجولة 4 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".. وكذلك الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 "08-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - السعودية20:00 السعودية، 18:00 المغربbeIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 1خليل البلوشي
يزن اللبابنة
MBC 1أحمد النفيسة
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
شاشافهد العتيبي
عمان - جزر القمر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Xtra 1محمد بركات
الكأس 2سمير المعيرفي
جابر المري
الشارقة الرياضية 2محمد الهنائي
دبي الرياضية 2عمر الطنيجي
stc tv
أبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
الكويت الرياضية 2راشد الدوسري
عمان الرياضيةأحمد العجمي
شاشاعلي دراج

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوساسونا - ليفانتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيزا - بارما17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvغازي العمري
STARZPLAY
أودينيزي - جنوى20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvغازي العمري
STARZPLAY
تورينو - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvبلال علام
STARZPLAY
شاشارؤوف خليف

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الكويت - السعودية14:45 السعودية، 15:45 الإماراتالكأس 3بكر علوان
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
البحرين - قطر15:00 السعودية، 16:00 الإماراتالكأس 2قاسم الشمري
الكويت الرياضية 2طارق الملا

