جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 حيث نتابع ديربي الرياض ومواجهة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، كما سنتابع الاتحاد والوحدة في الطرف الثاني من لقاءات نصف النهائي.

وفي الدوري الإيطالي نتابع الإنتر في مواجهة أودينيزي في الجولة 31، بالإضافة إلى لقاء الأهلي المصري وإنبي في الدوري المصري في الجولة 16.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس السوبر السعودي والمباريات التي داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 "08-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الاتحاد - الوحدة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Extra 1 HD محمد حسين شاهد SSC Extra 1 HD عبدالله الغامدي SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد أبو ظبي الرياضية آسيا 1 بلال علام الهلال - النصر 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي شاهد SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة SSC SPORT 1 SD فهد عريشي أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عامر عبدالله

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أودينيزي - الإنتر 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام StarzPlay غازي العمري

الدوري المصري - الجولة 16