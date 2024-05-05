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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالأهلي v الهلالالأهليالهلالكريستال بالاس v مانشستر يونايتدكريستال بالاسمانشستر يونايتدالدوري المصري الممتازبيراميدز v Future FCبيراميدزFuture FCالجيش v المصريالجيشالمصريليل v ليونليلليونالدوري الفرنسي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 حيث نتابع كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجلة ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاء وحيد في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وفي الدوري الإيطالي نتابع مواجهات الأسبوع 35، والتي أهمها لقاء نابولي وأودينيزي، بينما نتابع في الدوري الفرنسي مباراة ليل ضد ليون.

وفي الدوري المصري يحل فيوتشر ضيفاً على بيراميدز ضمن الجولة 21، وختاماً نبدأ جولة جديدة من جولات دوري يلو السعودي، والتي يفتتحها العدالة بمواجهته لفريق البكيرية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس أمير قطر.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 "06-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأهلي - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		فارس عوض
حاتم بطيشة

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - مانشستر يونايتد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليل - ليون22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - البكيرية18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الجبلين - العين19:30 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
أحد - القادسية20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - أتالانتا19:00 مصر والسعوديةStarzPlay
أودينيزي - نابولي21:45 مصر والسعوديةStarzPlay

الدوري المصري - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيراميدز - فيوتشر19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور
طلائع الجيش - المصري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني

كأس أمير قطر - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الدحيل - الشمال17:15 قطر والسعوديةbeIN Sports HDباسم الزير
العربي - السيلية20:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HDحسن العيدروس

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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