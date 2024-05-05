جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 حيث نتابع كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجلة ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاء وحيد في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وفي الدوري الإيطالي نتابع مواجهات الأسبوع 35، والتي أهمها لقاء نابولي وأودينيزي، بينما نتابع في الدوري الفرنسي مباراة ليل ضد ليون.

وفي الدوري المصري يحل فيوتشر ضيفاً على بيراميدز ضمن الجولة 21، وختاماً نبدأ جولة جديدة من جولات دوري يلو السعودي، والتي يفتتحها العدالة بمواجهته لفريق البكيرية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس أمير قطر.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 "06-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأهلي - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD فارس عوض

حاتم بطيشة

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليل - ليون 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - البكيرية 18:55 السعودية ومصر السعودية الرياضية الجبلين - العين 19:30 السعودية ومصر السعودية الرياضية أحد - القادسية 20:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - أتالانتا 19:00 مصر والسعودية StarzPlay أودينيزي - نابولي 21:45 مصر والسعودية StarzPlay

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيراميدز - فيوتشر 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور طلائع الجيش - المصري 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد الكواليني

كأس أمير قطر - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الدحيل - الشمال 17:15 قطر والسعودية beIN Sports HD باسم الزير العربي - السيلية 20:00 قطر والسعودية beIN Sports HD حسن العيدروس

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