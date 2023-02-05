جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي، كما سنتابع مباراة ألميريا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

بينما سنكون على موعد مع مباراة هامة للزمالك ضد فاركو ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، فيما يحل لاتسيو الذي يُصارع على المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال ضيفاً على هيلاس فيرونا ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 "6-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - العربي 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية القيصومة - العين 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية جدة - الشعلة 19:05 مصر، 20:05 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - ألميريا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21