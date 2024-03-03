تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Nassr KSA AL Ain UAE 2024GOAL AR / Getty
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازAl-Ain v Al Nassr FCالدوري الإسباني – الليجاAl-AinAl Nassr FCSheffield United v أرسنالالدوري الإيطالي الدرجة الأولىSheffield UnitedأرسنالOsasuna v Deportivo AlavesOsasunaDeportivo Alavesإنتر ميلان v Genoaإنتر ميلانGenoa

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024 حيث نتابع لقاء هام في دوري أبطال آسيا، والتي يحل فيها النصر السعودي ضيفاً على العين الإماراتي في ذهاب ربع النهائي.

كما نتابع مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، ومباراة وحيدة في لا ليجا، بالإضافة إلى الجولة 24 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024 "04-03-2024"

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
العين - النصر20:00 الإمارات، 19:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1		حسن العيدروس
فهد العتيبي
عامر عبد الله

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شيفيلد يونايتد - آرسنال23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوساسونا - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الإنتر - جنوى21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		محمد أبو كبده

دوري يلو السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
العربة - القيصومة16:10 السعودية، 15:10 مصرالسعودية الرياضية 2فهد العنزي
العين - الخلود16:10 السعودية، 15:10 مصرالسعودية الرياضية 1موسى مشقي
الترجي - هجر18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية 3عبد الإله العمري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين