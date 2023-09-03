جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه لن تخلو من المتعة على الرغم من كونها مباريات قليلة نظراً لعدم وجود لقاءات ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 حيث يسافر عشاق ميسي بقلوبهم نحو الدوري الأمريكي لمتابعة مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس إف سي، بينما تنظر أعين البعض نحو جنوب القارة، وتحديداً في الأرجنتين، لمتابعة بوكا جونيورز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني في لقائه أمام تيغري.

وللعرب نصيب من المتعة، حيث نتابع سوياً أكثر من مباراة مهمة ضمن كأس الاتحاد القطري، والتي من أهمها مباراة الغرافة وضد لوسيل، والسيلية ضد السد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 "04-09-2023"

الدوري الأمريكي MLS

المباراة الموعد القناة الناقلة فيلادلفيا يونيون - نيويورك ريد بولز 02:30 مصر والسعودية Apple TV لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي 05:00 مصر والسعودية Apple TV

كأس الاتحاد القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - لوسيل 17:00 مصر والسعودية الكأس الرياضية السيلية - السد 17:00 مصر والسعودية الكأس الرياضية الخور - الريان 19:45 مصر والسعودية الكأس الرياضية

كأس رابطة الدوري الأرجنتيني