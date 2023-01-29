جدول مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازكأس الاتحاد الإنجليزيفياريال vs رايو فاييكانوفياريالرايو فاييكانوديربي كاونتي vs وست هامديربي كاونتيوست هامنادى البنك الاهلي المصري vs غزل المحلةالبنك الأهليغزل المحلةأودينيزي vs هيلاسأودينيزيهيلاسالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، والتي نشاهد فيها مبارايات ضمن الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، حيث نشاهد فياريال ضد رايو فاييكانو، وأودينيزي ضد هيلاس فيرونا.

كما سنكون على موعد مع مباراة وست هام يونايتد في مواجهة ديربي كاونتي ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لمباراة البنك الأهلي وغزل المحلة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 "30-1-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فياريال - رايو فاييكانو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ديربي كاونتي - وست هام يونايتد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1 English

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أودينيزي - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 1
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