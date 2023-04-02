جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Jordan Pickford Everton Harry Kane Tottenham(C)Getty Images
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديإيفرتون vs توتنهامكأس العرب للأندية الأبطالالدوري الإنجليزي الممتازالقيصومة vs العروبةالقيصومةالعروبةالرياض vs الحزمالدوري الإسباني - لا ليجاالرياضالحزمالفيصلي vs نجرانالفيصلينجرانالساحل  vs هجرالساحل الدوري المصري الممتازهجرإيفرتونتوتنهامفالنسيا vs رايو فاييكانوالنادي الصفاقسي الرياضي vs نادي قطرفالنسيارايو فاييكانوالإسماعيلي vs سيراميكا كليوباتراالإسماعيليسيراميكا كليوباتراحرس الحدود vs إنبيحرس الحدودإنبيالنادي الصفاقسي الرياضينادي قطر

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للحماس والإثارة بعد انتهاء التوقف الدولي، لنعود من جديد لزحام المباريات في البطولات الخمس الكبرى الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى عودة الدوريات العربية الكبرى كبطولات السعودية ومصر.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث نتابع الجولة 27 بأكثر من مواجهة مثل مواجهة الرياض والحزم، والفيصلي ضد نجران، بالإضافة إلى البطولة العربية حيث يواجه الصفاقسي التونسي نظيره قطر القطري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

كما سنكون على موعد مع مباراة إيفرتون ضد توتنهام ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة فالنسيا ضد رايو فاييكانو ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني، كما يعود الدوري المصري من جديد حيث نتابع الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود في مواجهة إنبي ضمن الأسبوع الـ23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 "3-4-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الساحل - هجر20:20 مصر، 21:20 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - نجران20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
الرياض - الحزم20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - العروبة20:40 مصر، 21:40 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيفرتون - توتنهام هوتسبير21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فالنسيا - رايو فاييكانو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) – تصفيات التأهل

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفاقسي - قطر23:00 مصر، 00:00 السعودية

الدوري المصري – الجولة 23

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  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
150969 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - إنبي21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2
الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1

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