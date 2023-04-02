جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للحماس والإثارة بعد انتهاء التوقف الدولي، لنعود من جديد لزحام المباريات في البطولات الخمس الكبرى الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى عودة الدوريات العربية الكبرى كبطولات السعودية ومصر.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث نتابع الجولة 27 بأكثر من مواجهة مثل مواجهة الرياض والحزم، والفيصلي ضد نجران، بالإضافة إلى البطولة العربية حيث يواجه الصفاقسي التونسي نظيره قطر القطري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

كما سنكون على موعد مع مباراة إيفرتون ضد توتنهام ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة فالنسيا ضد رايو فاييكانو ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني، كما يعود الدوري المصري من جديد حيث نتابع الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود في مواجهة إنبي ضمن الأسبوع الـ23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 "3-4-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ27

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - هجر 20:20 مصر، 21:20 السعودية السعودية الرياضية الفيصلي - نجران 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية الرياض - الحزم 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية القيصومة - العروبة 20:40 مصر، 21:40 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - توتنهام هوتسبير 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) – تصفيات التأهل

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفاقسي - قطر 23:00 مصر، 00:00 السعودية

الدوري المصري – الجولة 23

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 150969 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 25% كريم بنزيما

31% إرلينج هالاند

5% هاري كين

13% روبرت ليفاندوفسكي

15% كيليان مبابي

11% فيكتور أوسيمين 150969 الأصوات