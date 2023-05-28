جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع مباريات الجولة 34 الختامية، والتي من أهمها أو على الأحرى من أقواها مباراة الأهلي ضد الحزم، حيث تظل باقي المباريات غاية في القوة، خاصة مواجهة الرياض والقيصومة، ومباراة الأخدود ونجران الذي يسعى للأبتعاد عن مراكز الهبوط، وغيرها من الفرق التي تسعى للهروب من الهبوط كا جدة، العروبة، العين والقادسية.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي سيراميكا كليوباترا، بينما يحل بيراميدز ضيفاً على الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مباراة النهضة العماني ضد أهلي طرابلس الليبي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 "29-5-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الأهلي 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية القيصومة - الرياض 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية العروبة - الخلود 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية العين - الجبلين 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية القادسية - العربي 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية هجر - أحد 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية جدة - الساحل 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية الأخدود - نجران 21:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - بيراميدز 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - تصفيات التأهل 2