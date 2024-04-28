جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء وحيد ضمن الدوري الإسباني، والذي يجمع برشلونة بفريق فالنسيا ضمن الجولة 33، كما نتابع الأسبوع الـ30 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 "29-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة العربي - أحد 19:10 السعودية ومصر السعودية الرياضية الفيصلي - العين 19:10 السعودية ومصر السعودية الرياضية هجر - العدالة 20:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 45

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بريستون نورث إيند - ليستر سيتي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 باسم الزير

الدوري المصري - الأسبوع الـ20