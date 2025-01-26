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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025، حيث نستكمل مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة الهلال مع القادسية، والاتحاد أمام ضمك.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء وحيد فقط يجمع سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس، كما نتابع الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي يتواجه فيها الزمالك والجونة، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 19 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري البطولة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 "27-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ضمك - الاتحاد17:05 السعودية، 16:05 مصرSSC Extra 1 HDمشاري القرني
أحمد النفيسة
SSC Extra 1 SDعائد العصيمي
الشباب - الفيحاء18:10 السعودية، 17:10 مصرSSC Extra 2 HDعبد الله الحربي
SSC Extra 2 SDعبد العزيز الزيد
القادسية - الهلال20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDفهد العتيبي
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - سيلتا فيجو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيرنلي - ليدز يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزمالك - الجونة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمود أبو الركب
وليد الفقي
المصري - إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
حرس الحدود - مودرن سبورت19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - الباطن15:45 السعودية، 14:45 مصرالسعودية الرياضية
العين - الصفا16:00 السعودية، 15:00 مصرالسعودية الرياضية
الجبيل - البكيرية17:55 السعودية، 16:55 مصرالسعودية الرياضية

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