جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025، حيث نستكمل مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة الهلال مع القادسية، والاتحاد أمام ضمك.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء وحيد فقط يجمع سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس، كما نتابع الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي يتواجه فيها الزمالك والجونة، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 19 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري البطولة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 "27-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ضمك - الاتحاد 17:05 السعودية، 16:05 مصر SSC Extra 1 HD مشاري القرني أحمد النفيسة SSC Extra 1 SD عائد العصيمي الشباب - الفيحاء 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC Extra 2 HD عبد الله الحربي SSC Extra 2 SD عبد العزيز الزيد القادسية - الهلال 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD فهد العتيبي SSC 5 HD محمد حسين SSC 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد عبده

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيرنلي - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الزمالك - الجونة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 محمود أبو الركب وليد الفقي المصري - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني حرس الحدود - مودرن سبورت 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الغياتي

دوري يلو السعودي - الجولة 19