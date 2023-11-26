جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Cristiano Ronaldo Al Nassr 2023Getty
دوري أبطال آسياأولماليك v الإتحادالنصر v برسبوليسالنصربرسبوليسالدوري الإنجليزي الممتازأولماليكالإتحادالدوري الإسباني - لا ليجاالشارقة v السد القطريالشارقةالسد القطريناساف كارشي v الفيصليناساف كارشيالفيصليالدوري الإيطالي - سيري آسباهان v القوة الجويةسباهانالقوة الجويةالدحيل v إستقلولالدحيلإستقلولفولهام v ولفرهامبتونفولهامولفرهامبتونجيرونا v أتليتيكو بلباوجيروناأتليتيكو بلباوبولونيا v تورينوبولونياتورينوهيلاس v ليتشيهيلاسليتشي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على فريق أجمك، بينما يستضيف النصر فريق برسبوليس.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي والتي يلتقي فيها وولفرهامبتون وفولهام، كذلك في الدوري الإسباني حيث نشاهد مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو ضمن الجولة الرابعة عشرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 "27-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ناساف - الفيصلي17:00 السعودية 18:00 الإماراتفهد الدريبي
علي محمد علي		SSC Extra 2 HD
beIN Sports AFC 2 HD
الشارقة - السد17:00 السعودية 18:00 الإماراتأحمد النفيسة
حسن العيدروس		SSC Extra 1 HD
beIN Sports AFC 1 HD
أجمك - الاتحاد19:00 السعودية 20:00 الإماراتعيسى الحربين
أحمد البلوشي		SSC1 HD
beIN Sports AFC HD
الدحيل - الاستقلال19:00 السعودية 20:00 الإماراتعائد العصيمي
حفيظ دراجي		SSC Extra 3 HD
beIN Sports AFC 1
النصر - برسبوليس21:00 السعودية 22:00 الإماراترؤوف خليف
عصام الشوالي		SSC Extra 1 HD
beIN Sports AFC
سباهان - القوة الجوية21:00 السعودية 22:00 الإماراتعبدالعزيز السبر
عامر الخوذيري		SSC Extra 2 HD
beIN Sports AFC 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فولهام - وولفرهامبتون23:00 السعودية، 22:00 مصرمحمد بركاتbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جيرونا - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 22:00 مصرنوفل باشيbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - ليتشي19:30 مصر، 20:30 السعوديةغازي العمريAD SPORTS Premium 1
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بولونيا - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد بشير أبوكبدةAD SPORTS Premium 1
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