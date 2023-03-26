جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Evan Ferguson Ireland Kylian Mbappe France 2023Getty/GOAL composite
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع من جديد اهم المباريات الخاصة بالمنتخبات خاصة بتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، ولكن الإثارة مستمرة خاصة ببطولة أمم أوروبا وتصفيات أفريقيا.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنتابع الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يحل منتخب فرنسا ضيفاً على إيرلندا، كما سنتابع مباراة هولندا ضد جبل طارق ضمن نفس المجموعة وهي المجموعة الثانية التي يتصدرها الديوك حتى الأن.

كما سنتابع أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها مباراة النيجر ضد الجزائر، ويمبابوي ضد المغرب ومباراة السودان ضد الجابون.

وكان من المفترض أن نتابع مباراة الأهلي ضد المصري في كأس الرابطة المصرية، ولكن تم إلغاء المباراة واحتساب الفريق البورسعيدي منتصر بثلاثية نظيفة نظراً لإنسحاب نادي القرن من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 "27-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السويد - إذربيجان20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
النمسا - إستونيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
المجر - بلغاريا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
هولندا - جبل طارق20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
إيرلندا - فرنسا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
بولندا - ألبانيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوب السودان - الكونغو15:00 مصر، 16:00 السعودية
النيجر - الجزائر18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
زمبابوي - المغرب18:00 مصر، 19:00 السعودية
أنجولا - غانا18:00 مصر، 19:00 السعودية
غينيا بيساو - نيجيريا18:00 مصر، 19:00 السعودية
السودان - الجابون22:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لبنان - عمان12:00 مصر، 13:00 السعودية
المغرب الأولمبي - أوزبكستان الأولمبي22:30 مصر، 23:30 السعودية
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