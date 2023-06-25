جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي تقتصر فيه المباريات على بطولة واحدة ومباراة واحدة نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 بمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، والتي سيتأهل الفائز منها لمواجهة المصري البورسعيدي في النهائي على لقب البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 "26-6-2023"

كأس رابطة الأندية - نصف النهائي