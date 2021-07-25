جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في الكأس الذهبية والدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

بداية مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 ستكون في الكأس الذهبية، حيث يلتقي منتخب كوستاريكا مع منتخب كندا، كما سواجه منتخب الولايات المتحدة منتخب جامايكا.

ستكون هذه المباريات في ربع النهائي، وسيواجه الفائز من المباراة الأولى المكسيك في نصف النهائي، فيما سيواجه الفائز من الثانية المنتخب القطري.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلتقي نادي بيراميدز مع نادي البنك الأهلي في ستاد الدفاع الجوي، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو "26-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة كوستاريكا - كندا 01:00 مصر، 02:00 قطر beIN Sports 1 HD Premium الولايات المتحدة - جامايكا 03:30 مصر، 04:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 23 المباراة الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم