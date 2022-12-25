جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 والذي نحتفل فيه بعودة الدوري الإنجليزي حيث يخوض ليفربول مباراته الأولى في البريميرليج بعد إنتهاء كأس العالم أمام أستون فيلا، بينما يحل وست هام ضيفاً على أرسنال المتصدر والطامح لتحقيق اللقب هذا العام.

كما سنكون على موعد مع مباريات دوري روشن لنستكمل الجولة العاشرة التي ينتظرنا فيها المباراة الأكثر إثارة في الدوري السعودي وهي ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال والنصر حيث يسعى الموج الأزرق للحاق بالعالمي عبر بوابة الديربي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 "26-12-2022"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة العاشرة

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - أحد 14:15 مصر، 15:15 السعودية شاهد VIP نجران - الساحل 14:35 مصر، 15:35 السعودية شاهد VIP القادسية - الفيصلي 16:30 مصر، 17:30 السعودية شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - توتنهام هوتسبير 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS ساوثامبتون - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS ليستر سيتي - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS ايفرتون - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS كريستال بالاس - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS استون فيلا - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS أرسنال - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS