Al Ittihad v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الاتحاد والدحيل، بينما يواجه الأهلي السعودي فريق الشارقة.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء وحيد يجمع مانشستر يونايتد وإيفرتون في ختام الجولة الثانية عشرة، كما نتابع لقاء إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى لقاء إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما يمكنك متابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي عبر تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 "24-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ناساف - تراكتور16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعامر الخوذيري
الكأس 7سعود الحريري
الدحيل - الاتحاد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحفيظ دراجي
الكأس 5خالد الحدي
شباب الأهلي - الغرافة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعبد الله الغامدي
الكأس 6خليل البلوشي
الأهلي - الشارقة21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي
الكأس 5منتصر الأزهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - إيفرتون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
إسبانيول - إشبيلية23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد فؤاد

 الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
تورينو - كومو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتSTARZPLAYأحمد الحامد
STC
ساسولو - بيزا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYفيصل الهندي
STC

الدوري الأمريكي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سينسيناتي - إنتر ميامي01:00 السعودية، 02:00 الإماراتApple TV

