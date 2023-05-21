جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 بمباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات ضمن الجولة 28، والتي من أهمها مباراة الاتفاق ضد الفتح، ومباراة التعاون ضد الطائي.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي الذي على أعتاب الهبوط في الموسم القادم إذا لم يحالفه الحظ في الجولتين الأخيرتين.

بالإضافة إلى الأسبوع الـ29 من الدوري المصري، ومواجهة الزمالك ضد الداخلية، ولقاء الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي، كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الدوري الإيطالي، والتي يلتقي فيها روما بساليرنيتانا، ويوفنتوس في ضيافة إمبولي ضمن الجولة 36.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 "22-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الفتح 19:00 السعودية ومصر SSC ضمك - أبها 19:00 السعودية ومصر SSC الفيحاء - الرائد 19:00 السعودية ومصر SSC الوحدة - الخليج 21:30 السعودية ومصر SSC التعاون - الطائي 21:30 السعودية ومصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الايطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - ساليرنيتانا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App إمبولي - يوفنتوس 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري - الجولة 29

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 716503 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

11% كيليان مبابي

7% فيكتور أوسيمين 716503 الأصوات